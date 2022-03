Previsioni meteo Roma e Lazio 19 marzo: pioggia e temperature fino a 16 gradi Cielo nuvoloso e piogge deboli o moderate sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, sabato 19 marzo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 19 marzo, registrano cielo nuvolso e possibile pioggia. Siamo entrati nella seconda metà di marzo, proiettati verso la bella stagione, ma la strada sembra ancora lunga. Ciò che ci attende è un fine settimana all'insegna del ritorno del maltempo, con l'arrivo di una nuova perturbazione sull'Italia e sulle regioni centrali. Come spiegano infatti gli esperti de Il Meteo.it nel weekend ci troviamo davanti a un colpo di coda dell'inverno, con freddo, pioggia e neve. Domenica 20 marzo entra la primavera, ma è in arrivo aria gelida proveniente dalla Russia, che ci farà desistere a mettere via giubotti e piumini così presto Tuttavia già dalla prossima settimana tornerà il bel tempo, con il sole e l'alta pressione, che che farà salire il termometro, con massime che raggiungeranno i 20 gradi centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 19 marzo

Oggi, sabato 19 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo nuvolso e possibile pioggia. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà coperto già a partire dalla notte e si manterrà tale per l'intero arco della giornata, con precipitazioni deboli e moderate in serata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 12 e massime di 16 gradi centigradi. Sul resto del territorio del Lazio ci saranno nubi sparse su Latina e Frosinone, piogge su Rieti e cielo coperto su Viterbo. Le minime non scenderanno al di sotto dei 5 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, domenica 20 marzo

Domani, domenica 20 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo ancora incerto, che vedrà un miglioramento nel corso della giornata. Di notte sulla Capitale cadranno ancora piogge moderate, mentre al mattino e di pomeriggio le nubi faranno spazio a schiarite poi di nuovo la pioggia, che cadrà la sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 14 gradi centigradi. Nubi sparse nel resto del territorio del Lazio, con isolate pioggie su Frosinone. Le minime scenderanno fino a 2 gradi centigradi.