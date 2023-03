Previsioni meteo Roma e Lazio 19 marzo: cielo nuvoloso, temperature in calo e piogge Oggi, domenica 19 marzo, sono previste temperature in calo e cielo nuvoloso. Pioggia a Viterbo, domani sono invece in arrivo temporali in tutto il Lazio.

La giornata che si apre oggi, domenica 19 marzo, sarà caratterizzata dal cielo nuvoloso e da un lieve abbassamento delle temperature. Se a Roma e nelle altre province del Lazio le giornate precedenti sono state caratterizzate dal bel tempo e dalle temperature gradevoli, lo stesso non si può dire della giornata di oggi. In tutto il Lazio il cielo sarà coperto, mentre a Viterbo sono previste piogge, Il tempo peggiorerà nella giornata di domani, con piogge e temporali in tutta la regione.

A Roma la temperatura minima sarà di undici gradi, mentre la massima di quindici gradi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, soprattutto la mattina, mentre nel pomeriggio ci dovrebbero essere schiarite. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno moderati.

Temperature comprese tra sei e sedici gradi a Frosinone, dove il cielo sarà coperto con nubi sparse per tutta la giornata. I venti qui, a differenza di Roma, soffieranno deboli.

A Latina il termometro oscillerà tra nove e sedici gradi, e il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Oggi non sono previste piogge a differenza di domani, che invece scenderanno forti precipitazioni e temporali.

Temperature ancora più basse a Rieti, dove la minima non andrà oltre i quattro gradi, mentre la massima non salirà oltre i quattordici gradi. Il cielo sarà coperto per tutta la giornata, mentre i venti soffieranno deboli. Piogge abbondanti sono invece previste per domani.

Anche a Viterbo le temperature saranno molto basse, con minime a sette gradi e massime a dodici gradi. Qui, a differenza delle altre zone, sono previste piogge leggere per tutta la giornata. Domani sono attese ancora più abbondanti.