Previsioni meteo Roma e Lazio 19 luglio: sole e caldo, il termometro arriva a 35 gradi La giornata di martedì 19 luglio sarà caratterizzata in tutto il Lazio da temperature elevate, caldo e assenza di piogge. Le temperature arriveranno a 35 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di caldo portata da Apocalisse4800, l'anticiclone che per il fine settimana porterà i termometri a quaranta gradi. La giornata di martedì 19 luglio sarà caratterizzata in tutto il Lazio da temperature elevate, caldo e assenza di piogge. E se ieri a Rieti c'è stato un po' di sollievo dal caldo con un temporale nel pomeriggio, la stessa cosa non si ripeterà oggi, con i termometri che saliranno ancora e non si fermeranno per i prossimi giorni.

A Roma oggi in particolare il cielo sarà sereno e privo di nuvole, con la temperatura minima che non scenderà sotto i venti gradi, mentre la massima si attesterà sui trentacinque gradi. Il picco di afa nella capitale si avrà alle 14, mentre la minima di venti gradi è prevista alle 6 del mattino. I venti soffieranno deboli nelle prime ore della giornata, moderati nel pomeriggio.

La situazione non sarà diversa nelle altre province del Lazio. A Frosinone le temperature saranno comprese tra ventuno e trentacinque gradi, con cielo senza nuvole per tutto il giorno e assenza di piogge. Stessa cosa a Latina, dove però la massima non supererà i trentatré gradi, e a Rieti, dove pure il termometro segna di massima trentatré gradi. A Viterbo ci saranno invece trentacinque gradi nelle ore più calde.

Ma il picco di calore, da bollino rosso, è previsto per domani. "Nella giornata di mercoledì sono previste temperature percepite che sfiorano i 40 gradi con allerta di 3 grado a Roma, Latina e Rieti – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Si invitano le persone anziane e bambini a evitare l'esposizione all'aperto nelle ore più calde e a bere molta acqua. Sono stati allertati i servizi sanitari e sociali. È bene evitare l'esercizio fisico nelle ore più calde ed è opportuno ricordarsi anche degli animali domestici dando loro molta acqua. È bene attenersi ai dieci consigli utili pubblicati sul sito del Ministero della Salute".