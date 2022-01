Previsioni meteo Roma e Lazio 19 gennaio: il termometro scende sotto lo zero Oggi, mercoledì 19 gennaio, temperature gradevoli a Roma ma termometro sotto lo zero in provincia.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata prevalentemente serena e dal clima abbastanza mite, con temperature che in alcune zone arriveranno fino a toccare i 13/14 gradi. Temperature insolite per il periodo invernale in cui ci troviamo, ma che dovrebbero sparire nelle prossime settimane, quando il termometro si abbasserà ancora e arriverà a diversi gradi sotto lo zero. In generale, secondo quanto riportato da meteo3B, nella regione ci sarà un "cambio della circolazione in quota, che si disporrà dai quadranti occidentali; pertanto la giornata sarà caratterizzata da un graduale aumento delle nubi entro sera con possibili locali deboli". Durante la giornata però, il cielo sarà terso e sereno.

A Roma temperature fino a 13 gradi

In particolare a Roma nella giornata di oggi, mercoledì 19 gennaio, le condizioni meteo saranno molto gradevoli. Le temperature saranno comprese tra 5 e 13 gradi, ma nei prossimi giorni si abbasseranno. Giovedì, invece, sempre nella capitale, sono previste leggere piogge durante la giornata. Temperature simili anche nelle province del Lazio: a Frosinone la minima toccherà zero gradi, mentre la massima non supererà gli undici. A Latina si alzano le temperature, con minime fino a 4 gradi e massime a 13, mentre a Rieti e Viterbo, le province più fredde del Lazio, farà più freddo. Qui i termometri arriveranno sotto lo zero, segnando -1 grado soprattutto durante la notte. Nei prossimi giorni, e soprattutto nella giornata di giovedì, sono invece previste piogge sulla regione, che però dovrebbero arrestarsi e smettere di cadere durante il fine settimana.