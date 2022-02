Previsioni meteo Roma e Lazio 19 febbraio: cielo nuvoloso e massine fino a 16 gradi Cielo con nubi sparse o coperto e temperature con massime fino a 16 gradi centigradi sono le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 19 febbraio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 19 febbraio, registrano cielo con nubi sparse o coperto e temperature fino a massime di 16 gradi centigradi. In alcune regioni d'Italia tornerà la pioggia con una perturbazione in arrivo sul bacino del Mediterraneo dal nord Atlantico, ma non sarà così per la nostra. Continua a manteneresi stabile l'alta pressione, con valori al di sopra della media stagionale e minime che nel weeknd arriveranno a 17 gradi centigradi, nonostante ci troviamo in inverno. La prossima settimana invece vedrà un ritorno prepotente del sole, dopo i giorni scorsi di tempo incerto, con cielo nuvoloso, maltempo e qualche sporadica pioggia.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 19 febbraio

Oggi, sabato 19 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo con nubi sparse o coperto. Nel dettaglio sulla Capitale ci saranno nubi sparse di notte e al mattino, cielo coperto di pomeriggio e alla sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 16 gradi centigradi. Il vento soffierà moderato e le precipitazioni saranno assenti. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia, con cielo coperto per l'intero arco della giornata ma non dovrebbe piovere. I valori resteranno piuttosto stabili, senza subire particolari variazioni.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 20 febbraio

Domenica le previsioni del meteo a Roma registrano ancora nubi. Nel dettaglio il cielo sulla Capitale sarà coperto durante la notte, con nubi sparse per il resto della giornata. Sul fronte delle temperature è previsto un lieve aumento, con minime che passeranno a 12 gradi centigradi e massime a 17. Sul resto del Lazio ci saranno miglioramenti con ampie schiarite, ma qualche nebbia al mattino su Rieti e Viterbo alla quale fare attenzione. Valori stabili.