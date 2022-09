Previsioni meteo Roma e Lazio 18 settembre: forte calo delle temperature Sta per arrivare il freddo a Roma e nel Lazio. Le temperature hanno subito un forte calo, anche se al momento non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Continua il calo delle temperature a Roma e nelle altre province del Lazio. I termometri stanno scendendo di diversi gradi, con temperature ben al di sotto dei trenta gradi. Sono ormai un ricordo il caldo e l'afa che attanagliavano il Lazio solo fino a qualche giorno fa. Adesso il maltempo si sta abbattendo su tutto il paese, anche se al momento il Lazio sembra essere risparmiato.

In ogni caso oggi, domenica 18 settembre, nella capitale il cielo sarà sereno e non nuvoloso. Le temperature massime arriveranno a ventisei gradi, mentre le minime scenderanno addirittura fino a otto gradi. Un calo molto brusco se pensiamo che nemmeno pochi giorni fa le minime non scendevano sotto i diciannove gradi.

Non sono previste piogge a Roma, ma nemmeno nelle altre province, dove però le temperature saranno anche più basse rispetto alla capitale. Qui i venti soffieranno tra forti e moderati per tutta la giornata, il cielo non sarà nuvoloso.

Calo di temperature anche a Frosinone, dove il termometro segna di massima ventitré gradi, mentre la minima sarà a dieci gradi. Anche qui non sono previste piogge e il sole splenderà per tutto il giorno.

A Latina, invece, il termometro oscillerà tre tredici e ventiquattro gradi. Anche qui non ci saranno piogge e il cielo sarà terso, senza nuvole. Temperature ancora più basse a Rieti, con la massima a venti gradi, e a Viterbo, dove sarà di ventidue gradi, con la minima invece a sette gradi.

Per i prossimi giorni non sono al momento previste piogge. Le temperature continueranno a calare, fino a portarci direttamente nel periodo autunnale, con i termometri che si abbasseranno sempre di più.