Previsioni meteo Roma e Lazio 18 marzo: temperature primaverili e cielo coperto Nella giornata di oggi, venerdì 18 marzo, le temperature restano miti, con massime fra i 14 e i 17 gradi, mentre il cielo è coperto su tutta la regione.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, venerdì 18 marzo, la settimana si chiude con le temperature in leggero calo rispetto a ieri, quando i termometri hanno sfiorato in alcuni casi le massime di 20 gradi. Oggi, infatti, nessuna provincia supera i 17 gradi di Latina, complice anche la mancanza dei raggi del sole che per tutta la giornata e quasi su tutto il territorio della regione Lazio è assente. Dalla mattina fino alla sera di oggi, infatti, il cielo appare coperto da nuvoloni scuri anche se non sono previste precipitazioni: soltanto nelle province più a sud, quelle di Frosinone e Latina, nella tarda mattinata le nubi sparse lasceranno filtrare qualche raggio di sole.

Le previsioni meteo su Roma: il cielo coperto della capitale

Anche nella città di Roma la terza settimana del mese di marzo si chiude con cieli grigi e sole assente. Come si legge sul sito de Il Meteo.it, infatti, dalla mattina alla sera non sono previsti spiragli di sole ad illuminare questo venerdì, ma, come per le altre province, non sono neppure attese precipitazioni. Le temperature, in compenso, restano piuttosto alte anche sulla capitale con la minima che non scende oltre gli 11 gradi e la massima di 17.

Temperature primaverili anche nelle altre province

Le temperature, come abbiamo visto, restano miti anche in tutto il resto della regione Lazio. Latina resta la provincia meno fredda, con una massima di 18 gradi e la minima di 11, ma anche negli altri territori non sono previsti repentini abbassamenti di temperatura: a Frosinone le temperature di oggi sono comprese fra i 9 e i 17 gradi, a Rieti e Viterbo, entrambe fra i 7 e i 14 gradi. Come nella capitale, il cielo è coperto per tutta la giornata anche nel resto della regione.