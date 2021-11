Previsioni meteo Roma e Lazio 17 novembre: piogge e temporali sulla regione La giornata di oggi, mercoledì 17 novembre, porterà con sé piogge e temporali a Roma e nelle altre province del Lazio, con temperature massime fino a 17 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata dalle condizioni meteo variabili quella che si apre oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. La giornata di mercoledì 17 novembre nel Lazio sarà molto variabile, con piogge e temporali che cadranno sparsi in alcune ore della giornata, cielo nuvoloso a tratti e alcuni momenti in cui spunterà il sole. Le temperature, come già accade da alcuni giorni, sono in calo, e si attesteranno più o meno tra i 13 e i 15 gradi. Nei prossimi giorni sono invece previste giornate piene di sole, anche se le temperature continueranno progressivamente a calare per lasciare posto a un clima più invernale.

Temporali a Latina, bel tempo a Viterbo

Per quanto riguarda la città di Roma oggi, mercoledì 17 novembre, le prime ore del mattino saranno segnate da cielo nuvoloso, con sole che esce a tratti, mentre nel pomeriggio ci saranno deboli piogge. Le temperature saranno comprese tra 13 e 17 gradi. Il tempo sarà peggiore nelle altre province del Lazio, con temporali a Latina, piogge forti a Frosinone, e piogge anche a Rieti. Più mite il meteo a Viterbo, dove al momento non sono previste precipitazioni. I venti soffieranno tra deboli e moderati nella regione per tutta la giornata.

Nel Lazio nubi e piogge sparse

Secondo quanto riportato da Meteo 3B, oggi ci saranno "nubi irregolari sulle regioni del medio tirreno, talora compatte, con piogge a tratti sul Lazio (al più moderate) in particolare sui settori centro-meridionali della regione" e " Temperature senza particolari variazioni o in rialzo nei massimi. Venti fino a moderati di Scirocco sulle coste laziali, in prevalenza tra Est e Nordest altrove. Mare da poco mosso a mosso".