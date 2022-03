Previsioni meteo Roma e Lazio 17 marzo: oggi clima primaverile, termometri fino a 20 gradi Caldo e cieli parzialmente nuvolosi oggi, giovedì 17 marzo, a Roma e nel Lazio. Non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Se già nei giorni scorsi le temperature si sono alzate, arrivando vicine ai 20 gradi, adesso il termometro è arrivato davvero a questa temperatura. Oggi, giovedì 17 marzo, a Roma e nel Lazio le temperature arriveranno a 20 gradi, con le minime che si stanno alzando giorno dopo giorno. L'inverno è quasi alle spalle, e la primavera sta ritornando: non c'è più il clima freddo di appena qualche giorno fa, e già si vedono le prime persone lasciare a casa sciarpe e giubbotti per vestirsi più leggeri.

A Roma cielo nuvoloso ma termometro a 20 gradi

Secondo quanto riportato da Meteo 3B, a Roma ci saranno "cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2926m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest". Insomma, quella che si apre sulla capitale sarà una giornata gradevole e dal clima mite.

Clima caldo anche nelle province del Lazio

Il clima sarà simile anche nelle altre province del Lazio. A Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, i cieli saranno nuvolosi, ma le temperature si alzeranno notevolmente. Le minime si attesteranno tutte quante sui 7 gradi, mentre le massime arriveranno fino a 19 gradi. La situazione rimarrà simile anche nei prossimi giorni, tranne che nella giornata di domenica, dove il termometro calerà di diversi gradi. Il caldo tornerà poi nei giorni successivi, con i termometri che torneranno ad avvicinarsi ai venti gradi in tutta la regione.