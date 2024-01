Previsioni meteo Roma e Lazio 17 gennaio: pioggia e cielo nuvoloso, ma temperature alte Piogge e cielo nuvoloso in tutto il Lazio, ma con temperature alte fino a 17 gradi. La situazione rimarrà più o meno stabile anche nei prossimi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Pioggia e cielo nuvoloso: questo caratterizzerà la giornata di oggi a Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Nonostante le precipitazioni e la mancanza di sole – che si registrerà più o meno in tutta la regione – le temperature saranno abbastanza alte, come ormai di consueto in questo inverno anomalo. I termometri arriveranno fino a 17 gradi, anche se la temperatura percepita sarà più alta. Per quanto riguarda i prossimi giorni, il meteo sarà più o meno simile, ma con temperature che arriveranno ancora più in alto, raggiungendo i 18 gradi.

A Roma il termometro oscillerà tra una temperatura minima di 13 gradi e una massima di 16 gradi. Il cielo sarà nuvoloso per tutto il giorno, mentre le piogge cominceranno a cadere per le 16 del pomeriggio.

Temperature tra 10 e 15 gradi a Frosinone, con cielo nuvoloso e piogge che cominceranno a cadere già dalle 7 del mattino. I venti soffieranno moderati, mentre per domani sono attesi temporali.

Termometri molto alti a Latina, con le massime che arrivano a 17 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i 13 gradi. Anche qui, come in tutto il resto del Lazio, ci saranno piogge, soprattutto nella parte centrale della giornata.

Pioggia più abbondante nella provincia di Rieti, dove le temperature saranno più rigide e comprese tra 7 e 13 gradi. I venti soffieranno moderati e le precipitazioni cominceranno sin dalla mattina.

Anche a Viterbo le temperature saranno un po' più basse, con massime a 14 gradi e minime a 8 gradi. Le piogge cominceranno a cadere dalle 7 del mattino e si protrarranno per tutta la giornata, mentre i venti soffieranno moderati.