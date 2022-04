Previsioni meteo Roma e Lazio 17 aprile: a Pasqua sole e vento forte Sole e caldo oggi a Roma e nelle altre province del Lazio, anche se sono previsti forti venti in tutta la regione.

A cura di Redazione Meteo

Pasqua con il sole: queste le condizioni meteo che Roma e le altre province del Lazio si troveranno ad affrontare nella giornata di oggi, domenica 17 aprile. Un meteo di Pasqua che garantisce sole, alte temperature fino ad arrivare a sopra i venti gradi, e cielo sereno, anche se sono previsti forti venti. La minima rimarrà sugli 11 gradi nella capitale, nelle altre province sarà un po' più bassa ma le massime saranno tutte sui venti gradi e oltre.

A Roma caldo ma allerta vento

Secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, a Roma ci saranno "cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1858m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento". Insomma, anche se il meteo sarà sereno e le temperature alte, sembra che il vento oggi darà filo da torcere a chi decida di passare la Pasqua all'aperto.

Bel tempo anche a Pasquetta

La situazione sarà simile anche domani, nel giorno di Pasquetta. Non sono previste piogge, il sole dovrebbe splendere in cielo per tutto il giorno, anche se sono previsti venti che soffieranno tra deboli e moderati, e che potrebbero dare un po' fastidio a chi decide di passare la giornata nei parchi. Anche nei prossimi giorni la situazione del meteo dovrebbe rimanere piuttosto invariata, con temperature anche oltre i venti gradi e assenza di piogge. A Pasquetta non sono previste piogge in nessuna zona del Lazio.