Previsioni meteo Roma e Lazio 17 agosto: stop maltempo, aumentano le temperature Dopo il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla regione torna il caldo, anche se il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio (La Presse)

Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi su tutto il Lazio, adesso nella capitale e nel resto della regione torna il sereno. Le temperature sono di nuovo in aumento, con picchi di trentasei gradi nelle ore più calde della giornata, e venti che soffieranno tra deboli e moderati. Il cielo sarà nuvoloso per quasi tutta la giornata.

A Roma, Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone continuano a salire le temperature. Al momento le previsioni meteo prevedono cielo sereno e bel tempo per tutta la settimana, anche se il cielo sarà principalmente nuvoloso. Non sono previste attualmente piogge, anche se non è escluso che il tempo possa cambiare rapidamente come già avvenuto nei giorni scorsi.

Il picco di caldo è previsto per le ore 14, i termometri cominceranno ad abbassarsi però verso le 17, nel pomeriggio inoltrato. Nelle ore in cui le temperature sono elevate è consigliabile non uscire di casa: il rischio di malori, infatti, è alto soprattutto per le categorie più a rischio, come le persone anziane, con patologie e i bambini.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 7 agosto: ultime ore di caldo intenso poi tornano piogge e temporali

Anche nei prossimi giorni, come detto, il tempo dovrebbe rimanere sereno, e le temperature molto oltre i trenta gradi. Le manifestazioni temporalesche dei giorni passati non sono al momento previste, anche se potrebbero verificarsi nuovamente in alcune zone della regione. Soprattutto nella provincia di Latina i danni sono stati ingenti, con la chiusura della via Appia per oltre dieci ore a causa di una tempesta che ha provocato il crollo di numerosi alberi.