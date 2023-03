Previsioni meteo Roma e Lazio 16 marzo: torna il freddo, termometri a zero gradi Temperature in calo nel Lazio, con le minime che arrivano nuovamente a toccare gli zero gradi. Il cielo sarà sereno e non sono previste piogge.

A cura di Natascia Grbic

Nei giorni scorsi le temperature in tutto il Lazio si sono alzate di molto, arrivando anche a superare i venti gradi. Questo aveva fatto pensare che la primavera fosse arrivata prima del tempo, con sole e caldo anche un po' anomali in questa parte dell'anno. Adesso però, le temperature si stanno abbassando nuovamente. I venti soffiano abbastanza forti, soprattutto in provincia, mentre in alcune zone del Lazio i termometri si abbasseranno così da arrivare addirittura a zero gradi.

Nello specifico a Roma la minima scenderà fino a cinque gradi, mentre la massima non andrà oltre i quindici gradi. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata e non ci saranno nuvole, così come non sono previste piogge. I venti soffieranno moderati.

Situazione simile a Latina, dove le temperature saranno invece comprese tra quattro e quindici gradi. Anche qui il cielo sarà sereno e non nuvoloso, mentre i venti soffieranno moderati. Non sono previste precipitazioni.

A Frosinone, invece, la temperatura minima sarà molto bassa, scendendo fino a due gradi, mentre la massima non andrà oltre i quattordici gradi. I venti soffieranno deboli a differenza delle altre province e zone del Lazio, ma non sono previste piogge.

Temperature molto più rigide a Rieti, dove il termometro arriverà, intorno alle sette del mattino, a zero gradi. Le massime non saliranno molto, non andranno oltre i dodici gradi. I venti qui soffieranno moderati, per poi indebolirsi nella notte.

Clima rigido anche a Viterbo, dove la temperatura minima scenderà a un grado, mentre la massima non andrà oltre i dodici gradi. Il cielo però sarà sereno e senza nuvole.