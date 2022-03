Previsioni meteo Roma e Lazio 16 marzo: sole e caldo, il termometro sfiora i 20 gradi Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata all’insegna del caldo e del bel tempo.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, sarà una giornata abbastanza serena. Mercoledì 16 marzo il cielo sarà nuvoloso in alcune ore della giornata, ma per la maggior parte del tempo il clima sarà gradevole e il sole splenderà nel cielo. La situazione sarà simile a Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo, con massime abbastanza alte che si avvicinano anche ai 20 gradi, e minime tra i 5 e i 7 gradi. In particolare nella capitale, secondo quanto riportato da Meteo 3B, "non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3131m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente".

Meteo Lazio 16 marzo: a Rieti 19 gradi

La situazione sarà molto simile anche nelle altre province del Lazio. A Frosinone le temperature massime arriveranno fino a 18 gradi, mentre le minime si attesteranno sui 4 gradi. A Latina il termometro non scenderà sotto i 7 gradi, mentre la temperatura massima nelle ore più calde arriverà anche fino a 17. Minime a 0 gradi a Rieti, dove però il termometro arriverà fino a 19 gradi, la temperatura più calda di tutto il Lazio. Termometro tra 7 e 17 gradi a Viterbo. In nessuna di queste zone sono previste piogge, i venti rimarranno al massimo moderati, mentre il cielo sarà nuvoloso in alcune ore della giornata. Nel fine settimana, invece, le temperature si abbasseranno e il termometro scenderà fino anche a 10 gradi. Si alzerà però poi nei prossimi giorni, e il caldo tornerà nella regione.