Previsioni meteo Roma e Lazio 16 gennaio: cielo sereno e temperature gradevoli per l’anticiclone Le temperature massime oggi nel Lazio si aggireranno intorno ai 12/13 gradi in tutta la regione. Le minime saranno invece basse.

A cura di Redazione Meteo

Quello che si apre oggi, domenica 16 gennaio, sarà una giornata molto serena a Roma e per le altre province del Lazio. L'anticiclone che soffia sulla regione porta con sé temperature alte e gradevoli, anche se le minime continueranno a essere basse. Solo nella capitale saranno abbastanza alte e continueranno ad arrivare fino a 7 gradi, mentre nelle altre zone del Lazio le minime andranno a sfiorare anche i zero gradi. Le temperature rimarranno più o meno invariate anche per il resto della settimana, anche se si abbasseranno di un paio di gradi. In generale comunque, la giornata di oggi nel Lazio sarà caratterizzata dal cielo sereno e dal clima mite e gradevole. I venti soffieranno dappertutto moderati, e non sono previste precipitazioni.

Cielo sereno e temperature miti nel Lazio

A Roma in particolare le temperature saranno comprese tra 7 e 14 gradi. Non ci saranno annuvolamenti nel corso della giornata, e il cielo sarà terso e sereno fino a stasera. Prevista un po' di foschia tra stasera e domani mattina. Temperature minime molto rigide, a zero gradi, in provincia di Frosinone. Abbastanza alte le massime, con il termometro che arriva fino a 13 gradi nelle ore più calde della giornata. Anche qui il cielo sarà terso e senza nuvole. Temperature comprese tra 3 e 14 gradi anche a Latina, dove i venti soffieranno moderati e non sono previste piogge. Temperature più rigide, come al solito, a Rieti e Viterbo, dove le minime arriveranno tra 2 e 0 gradi, anche se le massime rimarranno – così come nelle altre province – sui 13 gradi.