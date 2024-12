video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 16 dicembre: sole per tutta la giornata Temperature rigide ma clima sereno con assenza di piogge oggi, lunedì 16 dicembre. Nel Lazio temperature fino a quattordici gradi, mentre le minime si avvicineranno allo zero.

A cura di Redazione Meteo

Temperature rigide ma sole per tutto il giorno oggi, lunedì 16 dicembre, nel Lazio. Le previsioni meteo di oggi ci parlano di una giornata dal clima sereno, caratterizzata da basse temperature – soprattutto le minime – e assenza di piogge. Per tutta la settimana la situazione climatica rimarrà più o meno invariata, con massime che non supereranno i tredici gradi e le minime che si avvicineranno allo zero. Il cielo sarà sempre sereno, tranne nella giornata di giovedì e venerdì che sono previsti forti annuvolamenti con qualche pioggia sporadica soprattutto per venerdì 20 dicembre.

In particolare, nella giornata di oggi, le massime non supereranno i quattordici gradi nella zona più calda del Lazio, mentre nelle zone più fredde – come Rieti e Viterbo – le minime arriveranno anche allo zero. A Roma le temperature oscilleranno tra cinque e tredici gradi, mentre a Frosinone tra due e tredici gradi. A Latina, la provincia più calda, la minima sarà a quattro gradi, mentre la massima salirà fino a quattordici. Stessi gradi a Rieti e Viterbo, con la minima che arriverà allo zero, e la massima che non supererà gli undici. Il cielo sarà sereno in tutta la regione, con pochi annuvolamenti e assenza di piogge.

Questa settimana arriverà sul nostro paese un anticiclone che porterà con sé aria calda. Questo determinerà delle condizioni meteo stabile, con un clima molto mite per il periodo in cui ci troviamo. L'anticiclone farà aumentare un po' le temperature, che però sono destinate a scendere di nuovo avvicinandosi al Natale, quando tornerà sul nostro paese un vortice di aria fredda che farà tornare il freddo.