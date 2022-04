Previsioni meteo Roma e Lazio 16 aprile: sole e caldo prima del maltempo Sole e caldo, con temperature fino a massime di 23 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 16 aprile. La prossima settimana torna il maletempo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 16 aprile, registrano sole e caldo. Sabato Santo, il giorno che precede la Pasqua, vedrà tempo bello, così come domenica e il Lunedì dell'Angelo, quando i romani fanno scampagnate stendendo tovaglie sui prati per picnic o barbecue. Pasqua e Pasquetta all'insegna del bel tempo, in cui godremo del picco del caldo, ma già a partire dalla prossima settimana come avvertono gli esperti de Il Meteo.it, il quadro meterologico è destinato a subire un cambiamento con l'arrivo di una perturbazione nella giornata di giovedì. Le piogge cadranno deboli e moderate. Attenzione anche sul fronte delle temperature, perché potrebbero registrare un brusco calo, scendendo di qualche grado, anche al di sotto della media stagionale.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 16 aprile

Oggi, sabato 16 aprile, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole, con possibili deboli e passeggere piogge in serata. Il tempo si manterrà bello sulla Capitale, nella quale le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 21 gradi centigradi. Situazione analoga nel resto del territorio del Lazio, con cielo e sole sugli altri capoluoghi di provincia. I valori arriveranno a toccare punte massime di 23 gradi nelle ore centrali della giornata e non scenderanno al di sotto degli otto di notte e al mattino presto. Le temperature ideali per godersi qualche ora all'aria aperta.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 17 aprile

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, registrano cielo sereno, sole e caldo. Il tempo sarà bello per l'intero arco della giornata sulla Capitale, dove le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 17 gradi e il vento soffierà moderato. Nel resto del Lazio ci sarà sole su Viterbo e Rieti, poche nubi su Frosinone e Latina. I valori oscilleranno tra minime di 5 e massime di 18 gradi.