Previsioni meteo Roma e Lazio 16 agosto: arriva il maltempo, rischio piogge e temporali Sarà una giornata all’insegna del maltempo quella che si apre oggi, martedì 16 agosto, a Roma e nelle altre province del Lazio, con rischio di piogge e temporali.

A cura di Redazione Meteo

(La Presse)

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata all'insegna del maltempo. Come dichiarato dalla Protezione civile con la diramazione del bollettino di allerta meteo, fino a stasera c'è il rischio che sulla capitale e le altre province si abbattano piogge e temporali. Le temperature, invece non sono destinate a scendere, ma rimarranno alte. Nella giornata di domani arriveranno addirittura a trentasei gradi.

Le piogge e i temporali ci saranno soprattutto durante la mattinata, ma non è escluso che anche il pomeriggio sia caratterizzato da precipitazioni. L'allerta meteo riguarda tutta la regione, dove il cielo rimarrà comunque nuvoloso anche nelle ore in cui non ci sarà la pioggia. Chi spera che le temperature si abbassino, non sarà accontentato: il termometro continuerà a salire ben oltre i trenta gradi, e nei giorni successivi le temperature continueranno ad aumentare.

"La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – si legge nel bollettino diramato dalla Protezione civile – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Secondo quanto riporta la nota, anche nella giornata di oggi potrebbero verificarsi fino a sera "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati".