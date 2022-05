Previsioni meteo Roma e Lazio 15 maggio: sole e caldo, il termometro arriva a 27 gradi In tutto il Lazio il termometro supererà i venticinque gradi, con minime che si attesteranno sui dodici/tredici gradi.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata all'insegna del caldo e del bel tempo quella che si apre oggi, domenica 15 maggio, a Roma e nel Lazio. In tutta la regione il termometro supererà i venticinque gradi, con minime che si attesteranno sui dodici/tredici gradi. Insomma, la giornata sarà molto calda, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con picchi di afa che raggiungeranno anche i 27 gradi in alcune province del Lazio. Dappertutto non sono previste piogge, i venti soffieranno deboli per tutto il giorno e il cielo non sarà nuvoloso, ma terso per tutta la giornata. L'ora più calda è prevista tra le 14 e le 15, ma fino alle 17 farà molto caldo e il termometro si terrà al di sopra dei venticinque gradi.

Previsioni meteo 15 maggio: venti forti nel pomeriggio

In particolare a Roma, secondo quanto riportato da Meteo 3B, i "cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di ventisei gradi, la minima di quindici gradi, lo zero termico si attesterà a 3767m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest". La situazione sarà la stessa anche a Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. A Frosinone, il termometro raggiungerà 27 gradi, il picco massimo nel Lazio. Nel resto della settimana le temperature sono destinate ad aumentare. A partire da lunedì, il termometro continuerà a salire. A Roma arriverà addirittura a trenta gradi, segno che la primavera sta definitivamente finendo per lasciare spazio all'estate e alle sue alte temperature.