Previsioni meteo Roma e Lazio 15 maggio: ancora maltempo, pioggia e temporali Il maltempo continua ad imperversare su Roma e Lazio. Le previsioni del meteo registrano pioggia e temporali, con massime fino a 17 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 16 maggio, registrano pioggia e temporali. Ancora maltempo sulla nostra regione, che andrà avanti per l'intera settimana. Per assistere ad un primo miglioramento bisognerà attendere il weekend, perché le altre giornate saranno fortemente perturbate, con precipitazioni anche abbondanti. Una primavera burrascosa quella in atto, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it ed è in corso un progressivo peggioramento che imperverserà su tutto il territorio della regione.

Ciò a causa di un vortice ciclonico, che porterà pioggia, temporali e possibili nubifragi e grandinate. Sul fronte delle temperature da qualche giorno registriamo un calo, sembra quasi di trovarsi nuovamente in autunno, con aria fresca e vento. Per le belle giornate bisognerà attendere ancora. Un po' di pazienza e arriverà il caldo.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 16 maggio

Oggi, martedì 16 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Sulla Capitale nel dettaglio ci sono precipitazioni abbondanti di notte fino a 8 millimetri, deboli al mattino e nel pomeriggio, moderate di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 14 e massime di 17 gradi e il vento soffierà moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Maltempo anche sul resto del territorio del Lazio, con pioggia su Frosinone e Latina, cielo coperto con isolate piogge su Rieti e pioggia debole su Viterbo. Dal punto di vista delle temperature oscilleranno tra 10 e 18 gradi su Frosinone, tra 12 e 19 gradi su Latina, tra 7 e 19 gradi su Rieti, tra 7 e 20 gradi su Viterbo.