Previsioni meteo Roma e Lazio 15 gennaio: temperature sotto lo zero, aria fredda dalla Serbia Temperature sotto lo zero e clima rigido previsto per oggi, mercoledì 15 febbraio. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, soprattutto dal pomeriggio.

A cura di Redazione Meteo

Dopo alcuni giorni di forte caldo che si sono avuti la scorsa settimana, adesso è la volta del freddo. A causa di una forte aria fredda proveniente dalla Serbia, in tutta Italia si sta assistendo a un irrigidimento delle temperature, con minime sotto lo zero e massime molto basse. Anche nei prossimi giorni la situazione sarà molto simile, con possibilità di maltempo soprattutto per venerdì 17 gennaio.

Nello specifico oggi nel Lazio non sono previste piogge, mentre il cielo sarà parzialmente nuvoloso, soprattutto nel pomeriggio. I venti soffieranno tra deboli e moderati e le temperature saranno abbastanza rigide, in particolare le minime. A Roma i termometri oscilleranno tra uno e dieci gradi, con sole la mattina e cielo coperto nel pomeriggio. Temperature sotto lo zero a Frosinone, dove il termometro scenderà fino a meno due gradi, mentre le massime saliranno fino a nove gradi. Temperature tra uno e undici gradi a Latina, mentre a Rieti saranno comprese tra meno due e sette gradi. Situazione simile a Viterbo, con le minime che scenderanno addirittura fino a meno tre gradi.

Come detto, la situazione nei prossimi giorni rimarrà molto simile, con clima freddo e rigido. Anzi, nel fine settimana, almeno in diverse zone d'Italia, dovrebbe abbassarsi ancora di più, con rischio di forti piogge e temporali. Il Lazio, stando almeno alle previsioni attuali, dovrebbe per il momento essere risparmiato, ma non si può mai dire. Certo è che, almeno per ora, dovremmo tenerci il freddo invernale, che in questa stagione ci ha fatto compagnia solo per qualche giorno date le temperature estremamente alte del periodo.