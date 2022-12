Previsioni meteo Roma e Lazio 15 dicembre: pioggia e temporali, crollo delle temperature Pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 15 dicembre. Temperature in calo e neve anche in pianura.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 15 dicembre, registrano pioggia e temporali. Il maltempo continua ancora ad imperversare sulla regione, con precipitazioni anche abbondanti e forti. È stata diramata allerta gialla anche nel Lazio. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it oggi è arrivata sull'Italia un'area di bassa pressione proveniente dalla Francia, che porterà aria fredda. In calo ovunque la colonnina di mercurio, con valori più consoni alla media stagionale. Neve attesa anche a bassa quota.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 15 dicembre

Oggi, giovedì 15 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale avremo cielo coperto di notte, pioggia debole al mattino, abbondante fino a 9 millimetri nel pomeriggio e forte di sera, con temporali. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 9 e massime di 15 gradi e il vento soffierà moderato. Maltempo anche sul resto del Lazio, con pioggia su tutti i capoluoghi di provincia. Per quanto riguarda le temperature avremo minime di 11 e massime di 14 a Frosinone, 13-16 a Latina, 9-12 a Rieti, 4-13 a Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 17 e domenica 18 dicembre

Le previsioni del meteo per il fine settimana annunciano un quadro meterologico ancora all'insegna dell'instabilità, seppur in miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Sabato 17 dicembre su Roma ci saranno temporali alternati a schiarite di notte con pioggia abbondante fino a 7 millimetri, al mettino e nel pomeriggio nubi sparse con deboli precipitazioni e assenti di sera. Le temperature in città saranno comprese tra 11 e 15 gradi. Sul resto dei capoluoghi del Lazio avremo nubi sparse su Frosinone, Pioggia e schiarite su Rieti e Laziona e pioggia su Viterbo. Domenica 18 dicembre a Roma non dovrebbe piovere e le nuvole lasceranno il posto ad ampie schiarite. Tornerà a brillare il sole. Le temperature oscilleranno tra 9 e 15 gradi. Ampie schiarite e sole anche sul resto del Lazio.