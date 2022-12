Allerta meteo Roma e Lazio 15 dicembre: forte pioggia e temporali, rischio allagamenti Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio anche per domani, giovedì 15 dicembre. Si attendono piogge e temporali, con rischio idrogeologico e idraulico.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 15 dicembre. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di condizioni meterologiche avverse codice giallo in diverse regioni d'Italia, tra le quali il Lazio. Si attendono infatti su tutto il territorio "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati". È in arrivo neve anche a bassa quota. L'allerta gialla di domani prevede anche una criticità per rischio idraulico, con possibili allagamenti e idrogeologico. La protezione civile ha inoltre comunicato che tutte le struttura territoriali preposte sono state allertate ad intervenire in caso di necessità.

Le zone di allerta meteo nel Lazio

Le zone di allerta meteo nel Lazio per rischio idraulico sono Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma, mentre per rischio idrogeologico sono Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 15 dicembre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 15 dicembre, registrano ancora maltempo, con pioggia e temporali. Sulla Capitale avremo cielo coperto di notte, pioggia debole al mattino, abbondante nel pomeriggio e forte di sera, con temporali. Le temperature in città saranno comprese tra minime di 9 e massime di 15 gradi. Maltempo anche sul resto del Lazio, con pioggia su tutti i capoluoghi di provincia. Per quanto riguarda le temperature avremo minime di 11 e massime di 14 a Frosinone, 13-16 a Latina, 9-12 a Rieti, 4-13 a Viterbo. Le temperature sono in calo, a causa di un'area di bassa pressione arrivata dalla Francia, che porterà aria fredda.