Previsioni meteo Roma e Lazio 15 dicembre: sole ma temperature leggermente in calo Oggi, mercoledì 15 dicembre, a Roma e nel Lazio le temperature saranno comprese tra 1 e 15 gradi. Non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Dopo la giornata di sole e alte temperature che si è avuta ieri a Roma e nel Lazio oggi, mercoledì 15 dicembre, il termometro comincerà a segnalare qualche grado in meno, con il clima che tornerà a essere un po' più invernale. Le temperature più basse saranno registrate come al solito da Rieti e Viterbo, la cui massima sarà di undici gradi, mentre le minime si attesteranno su 1/2 gradi. 15 gradi invece a Latina, il massimo delle province del Lazio, mentre a Roma il termometro non supererà i 13 gradi. La giornata sarà serena in tutta la regione, i venti soffieranno tra deboli e moderati e non sono previste piogge. Il cielo, inoltre, non sarà nuvoloso, ma chiaro per tutta la giornata. Non sono previste piogge nemmeno per il resto della settimana: le previsioni meteo indicano cielo prevalentemente sereno, con qualche annuvolamento, ma nessuna precipitazione prevista nei prossimi giorni. Le temperature però, si abbasseranno.

Lieve calo delle temperature nel resto della settimana

La situazione rimarrà più o meno invariata anche nei prossimi giorni. Le temperature caleranno leggermente, ma non scenderanno mai durante la giornata sotto i 7 gradi nelle province più fredde come Rieti e Viterbo, mentre a Roma, Latina e Viterbo si attesteranno sugli 11 gradi. Le minime, invece, sono destinate a scendere anche al di sotto dello zero, e continueranno a irrigidirsi mano a mano che passano i giorni. Con l'inverno in arrivo tra meno di una settimana, il Lazio si prepara ad accogliere un clima più freddo, con clima gelido e temperature al di sotto dello zero, con il rischio di nevicate e gelate.