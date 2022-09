Previsioni meteo Roma e Lazio 14 settembre: continua il caldo, termometri sopra i trenta gradi Sole e caldo oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. I cieli saranno nuvolosi nelle prime ore della giornata, poi torneranno sereni.

A cura di Redazione Meteo

Caldo oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. Affinché le temperature scendano bisognerà aspettare ancora un po': per ora nella capitale il termometro continuerà a mantenersi sui trentuno gradi, mentre a Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo la massima arriverà a ventinove gradi.

Questi sono gli ultimi giorni di caldo prima che le temperature calino vertiginosamente. A Roma oggi, mercoledì 14 settembre, il termometro segnerà trentuno gradi tra le 14 e le 17 del pomeriggio, le ore più calde della giornata in cui è consigliato non uscire, soprattutto nel caso di persone anziane e bambini, che soffrono di più l'afa.

Nelle prime ore della giornata a Roma il cielo sarà poco nuvoloso, e andrà a rischiararsi nel corso della giornata. La temperatura minima segnata sarà di diciannove gradi.

A Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo la temperatura massima raggiungerà i ventinove gradi, mentre le minime scenderanno anche a tredici gradi nella provincia di Rieti. Il cielo sarà poco nuvoloso nelle prime ore del mattino, per poi lasciare spazio al sole nelle ore successive.

Tutto questo è destinato a cambiare nei prossimi giorni. Le temperature subiranno un calo vertiginoso arrivando a massime di ventitré/venticinque gradi. Siamo ben lontani dal caldo di questi giorni, ma soprattutto non ci sarà una diminuzione graduale. Al momento non sono previste piogge: se inizialmente le previsioni davano temporali verso la fine del weekend, adesso sembra che il rischio di piogge sia rientrato. Al momento il cielo sembra rimarrà sereno, con qualche annuvolamento in alcune ore della giornata. I venti soffieranno generalmente tra deboli e moderati.