Previsioni meteo Roma e Lazio 14 ottobre: seconda ottobrata, sembrerà estate Sole e temperature fino a 25 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 14 ottobre. Una seconda ottobrata ci farà godere di un piacevole weekend.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 14 ottobre, registrano sole. Torna il caldo africano, con temperature in aumento fino a massime di 25 gradi, mentre nel weekend arriveranno fino a 26 nelle ore centrali della giornata. Un fine settimana quello che inizia oggi che sarà veramente all'insegna della stabilità e bel tempo, sembrarà quasi che sia tornata l'estate. Potremo goderci tre giorni di sole e un clima piacevole, ideale per gite fuori porta e passeggiate all'aria aperta. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it ciò sarà possibile grazie all'influenza dell'anticilone sub-sahariano, che tornerà sul Bacino del Mediterraneo, con valori che si attestaranno al di sopra della media stagionale. Dunque questo autunno 2022 ci sta regalando ancora delle bellissime giornate, con una seconda ottobrata romana. Il tempo si manterrà bello e le temperature alte anche durante la prossima settimana.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 14 ottobre

Oggi, venerdì 14 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno e il sole brillerà per l'intero arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di 12 e massime di 25 gradi e il vento soffierà moderato. Anche nel resto del Lazio splenderà il sole e farà caldo, massime fino a 24 gradi a Latina, 23 a Frosinone, 22 a Viterbo, 21 a Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 15 e domenica 16 ottobre

Un weekend all'insegna del sole è quello che ci attende sabato 15 e domenica 16 ottobre. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano bel tempo, nella Capitale le temperature arriveranno a 25 gradi. Sole e caldo anche nel resto dei capoluoghi di provincia, con sporadici e innocui annuvolamenti nella giornata di domenica. Precipitazioni assenti.