Previsioni meteo Roma e Lazio 14 maggio: tregua dal maltempo, si alzano le temperature Pausa dal maltempo oggi nel Lazio, con temperature in leggero aumento e cielo nuvoloso. Le piogge riprenderanno a cadere nei prossimi giorni.

Piccola tregua dall'ondata di maltempo che in questi giorni si è abbattuta sul Lazio. Oggi, domenica 14 maggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso per tutta la giornata, ma a parte qualche episodio sporadico non ci saranno piogge come quelle che sono cadute incessantemente per tutta la giornata di ieri. Il meteo però, subirà un peggioramento nei prossimi giorni, e le piogge continueranno a esserci fino alla fine della settimana.

A Roma, nello specifico, le temperature si alzeranno un po' rispetto ai giorni passati e saranno comprese tra tredici e venti gradi. I venti soffieranno moderati per tutto il tempo, mentre il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Come detto, non sono previste piogge.

Temperature tra dodici e venti gradi a Frosinone. Anche qui non ci saranno piogge, mentre il cielo sarà nuvoloso per gran parte del tempo e i venti soffieranno con un'intensità tra debole e moderata.

A Latina il termometro oscillerà tra i quattordici e i venti gradi, mentre il cielo sarà parzialmente nuvoloso per tutta la giornata. I venti saranno principalmente moderati, le piogge riprenderanno nei prossimi giorni.

Temperature leggermente più basse e comprese tra nove e diciotto gradi a Rieti. Qui ci sarà una leggera piogge nelle prime ore del mattino, ma per il resto della giornata non sono previste precipitazioni. Pioggia e schiarite attese anche verso le 17 del pomeriggio, mentre il resto del tempo il cielo sarà nuvoloso.

Niente pioggia e temperature comprese tra dieci e diciotto gradi a Viterbo, con i venti che soffieranno moderati e si indeboliranno poi nel corso della serata. Il cielo sarà nuvoloso.