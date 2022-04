Previsioni meteo Roma e Lazio 14 aprile: sole, temperature fino a 22 gradi Cielo sereno o poco nuvoloso e sole, con temperature massime fino a 22 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 14 aprile.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 14 aprile, registrano cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che arriveranno a massime di 21 gradi centigradi. Una settimana di Pasqua quella in corso, che si sta svolgendo all'insegna del tempo stabile, bello e tiepido. Come ricordano gli esperti de IlMeteo.it aprile è un mese che vede scontrarsi le ultime correnti fredde provenienti dal Nord Europa con l'aria calda che arriva dall'Africa. Il weekend di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo saranno belli, ma a partire dal 21 aprile potrebbe tornare la pioggia.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 14 aprile

Oggi, giovedì 14 aprile, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno di notte, con nubi sparse al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio e di sera. Le precipitazioni saranno assenti per l'intero arco della giornata e le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 21 gradi centigradi. Stessa situazione sul resto del territorio della regione, con cielo poco nuvoloso e valori che arriveranno a toccare i 22 gradi centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 16 e domenica 17 aprile

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 16 e domenica 17 aprile, il giorno di Pasqua, registrano tempo bello e soleggiato. Un fine settimana che sarà all'insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli e che ci farà godere di ore all'aria aperta. Un'occasione da non perdere per gite fuori porta e relax al mare. Sabato 16 aprile sulla Capitale splenderà il sole dal mattino fino a sera, così come nel resto del Lazio. Le massime arriveranno a toccare i 23 gradi. Domenica 17 aprile vale lo stesso discorso, sole ovunque su Roma e sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio.