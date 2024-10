video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 13 ottobre: colpo di coda dell'estate, arriva 'l'ottobrata' Sole e caldo nella giornata di oggi, domenica 13 ottobre: in tutto il Lazio sono previste temperature gradevoli, che continueranno ad alzarsi nei prossimi giorni.

Quella che si apre oggi in tutto il Lazio è una giornata assolata e con il clima abbastanza mite. Grazie alla presenza di un campo di alta pressione di origine africana, le temperature saranno molto gradevoli, e anche la prossima settimana saranno abbastanza alte. In alcune zone d'Italia, infatti, sono previsti anche picchi di caldo oltre i trenta gradi. Nel Lazio non arriveranno così in alto, ma le massime potrebbero arrivare anche a ventisei gradi. Un colpo di coda dell'estate in questa ‘ottobrata‘, che però dovrebbe terminare presto sul finire della prossima settimana, dato l'arrivo di una nuova perturbazione. Ma andiamo a vedere la situazione più nello specifico.

A Roma le temperature saranno comprese tra dodici e ventitré gradi, mentre a Frosinone tra dodici e ventidue. A Latina la minima sarà un po' più alta – si attesterà sui quattordici gradi – mentre la massima non andrà oltre i ventitré. Temperature un po' più rigide a Rieti, con la minima a undici gradi e la massima a diciannove, mentre a Viterbo il termometro oscillerà tra dodici e venti gradi.

Nella giornata di oggi non sono previste piogge. Il cielo sarà sereno, senza nuvole, mentre i venti soffieranno in tutta la regione tra deboli e moderati. Anche la prossima settimana le condizioni meteo rimarranno simili a quelle di oggi, soprattutto nella giornata di martedì e mercoledì sono attese temperature abbastanza alte, che arriveranno anche a ventisette gradi. Almeno per ora, non sono previste piogge per tutta la settimana: non è escluso ovviamente che le cose possano cambiare, soprattutto con la nuova perturbazione in arrivo.