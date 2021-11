Previsioni meteo Roma e Lazio 13 novembre: cielo nuvoloso, temperature in calo Oggi, sabato 13 novembre, a Roma e nel Lazio le temperature massime si attesteranno sui 16/17 gradi. Non sono previste piogge ma il cielo sarà nuvoloso.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata all'insegna del tempo variabile quella di oggi, sabato 13 novembre. Su quasi tutta la regione la giornata si aprirà con cielo nuvoloso, e rischio di piogge soprattutto nelle prime ore del mattino. Dopo le temperature record dei giorni scorsi, con un clima che sembrava estivo e i termometri che sono andati oltre i 20 gradi, adesso assistiamo a un abbassamento progressivo delle temperature, che stanno cominciando a calare. In particolare oggi in tutta la regione saranno registrati massimo 17 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno al 7 gradi. Il tempo continuerà a peggiorare poi domenica, dove invece sono previste piogge e temporali per tutta la giornata. In generale si va verso un graduale abbassamento delle temperature, con cieli sempre più nuvolosi e il termometro che continuerà a scendere in vista della fine dell'autunno.

Temperature rigide nel Lazio, rischio piogge

A Roma la giornata si apre con cielo nuvoloso fino alle 10 del mattino, mentre per il resto della giornata è previsto sole misto a schiarite. Le temperature saranno comprese tra 13 e 17 gradi, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. Stessa situazione anche nelle altre province. A Latina ci saranno 16 gradi, con cielo nuvoloso e venti che soffieranno moderati per tutta la giornata, così come a Frosinone. Temperature piè rigide ci saranno invece come al solito a Rieti e Viterbo. Potrebbero verificarsi in giornata alcune piogge ma molto lievi, mentre nella giornata di domenica è più probabile che in tutto il Lazio ci siano temporali e un drastico calo delle temperature.