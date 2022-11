Previsioni meteo Roma e Lazio 13 novembre: cielo nuvoloso e piogge Sono previste piogge in serata per la giornata di oggi, domenica 13 novembre. Le temperature più calde sono previste a Roma, dove sono attesi diciotto gradi.



Rischio di pioggia oggi a Roma, mentre nelle altre province del Lazio il cielo sarà nuvoloso ma senza precipitazioni all'orizzonte. Il meteo di oggi, domenica 13 novembre, porta sul Lazio cieli nuvolosi, basse temperature soprattutto nella provincia di Rieti, eventi che soffieranno tra deboli e moderati. Il clima non sarà dei più piacevoli e prefigura una settimana in cui si alterneranno piogge e schiarite.

In particolare oggi, nella città di Roma, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, mentre le temperature oscilleranno tra otto e diciotto gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, con piogge e schiarite nel pomeriggio. La temperatura più bassa si registra alle 7 del mattino, mentre la più alta tra le 14 e le 17 del pomeriggio.

A Frosinone ci saranno nubi sparsi per tutta la giornata, e temperature comprese tra otto e quattordici gradi. La sera c'è rischio di pioggia, mentre i venti soffieranno moderati.

Temperature più alte a Latina, con cielo parzialmente nuvoloso e termometri che oscilleranno tra undici e diciassette gradi. Le nubi ci saranno soprattutto al mattino, mentre la sera c'è il rischio di piogge. Anche nei prossimi giorni le condizioni meteo non miglioreranno, con piogge più frequenti nella zona.

Le temperature più basse per la domenica di oggi sono previste a Rieti, dove la minima sarà di cinque gradi, mentre la massima non supererà i tredici gradi, che saranno raggiunti verso le 14. I venti soffieranno deboli e non ci saranno piogge.

Cielo parzialmente nuvoloso e temperature tra sette e quindici gradi a Viterbo. Anche qui, come Rieti, non sono previste piogge, che potrebbero però cadere nei prossimi giorni.