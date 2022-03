Previsioni meteo Roma e Lazio 13 marzo: cielo sereno, ma con qualche nube Nella giornata di oggi, domenica 13 marzo, si prevede cielo nuvoloso su quasi tutte le province del Lazio. Le temperature, fatta eccezione per Roma e Latina, toccano o si abbassano sotto lo zero.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, domenica 13 marzo 2022, il cielo sulla regione Lazio è sereno con qualche nube sparsa, soprattutto sulla città di Viterbo, Roma e Latina. Mentre su Frosinone e Rieti il cielo sembra restare sereno e limpido per tutta l'intera giornata, fatta eccezione per qualche nuvola che copre il cielo nel corso della mattina sul frusinate e qualcuna nel corso della serata nel reatino. Diversamente, invece, è la situazione nelle altre province. A Latina, nel corso di tutta la giornata, sono presenti nubi sparse o cielo coperto, così come a Viterbo: fatta eccezione per qualche ora nel corso del pomeriggio, è previsto cielo nuvoloso anche sulla provincia più a nord della regione.

Previsioni meteo nella città di Roma per domenica 13 marzo

Nella giornata di domenica 13 marzo nella città di Roma, così come nella maggior parte delle province della regione Lazio, è atteso un cielo nuvoloso per tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera. A conclusione della giornata, a partire dalle ore 22 circa, infatti, le condizioni del cielo peggiorano ne appare completamente coperto. Le temperature, invece, restano simili a quelle percepite negli ultimi giorni, con un leggero abbassamento sulla minima: si aggirano, anche nella giornata di domani, fra i 4 e i 13 gradi.

Domenica 13 marzo, le temperature nella regione Lazio: -2 gradi a Rieti

Nella giornata di oggi, domenica 13 marzo, le temperature previste nella regione Lazio restano piuttosto basse, in linea con quelle che hanno portato il freddo negli ultimi giorni. Come abbiamo visto, sulla capitale si aggirano fra i 4 e i 13 gradi, proprio come nella città di Latina. Più basse, invece, quelle attese nelle province: a Frosinone le temperature sono comprese fra la minima di 0 gradi e la massima di 12, a Viterbo fra -1 e 12 e, infine, Rieti, la provincia più fredda con -2 e una massima di 12 gradi.