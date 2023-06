Previsioni meteo Roma e Lazio 13 giugno: temporali per l’intera giornata Pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 13 giugno. Le temperature non supereranno i 25 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Foto di Reporter Montesacro

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano pioggia e temporali, per l'intero arco della giornata. Il maltempo non molla la presa e quella in corso è una settimana in cui la Capitale è sotto la morsa delle precipitazioni. La protezione civile per oggi ha diramato l'allerta meteo gialla. Nei giorni scorsi sono stati centinaia gli interventi del vigili del fuoco tra Roma e provincia legati al maltempo, con strade allagate, tombini straripanti d'acqua, disservizi nelle metropolitane a causa d'infiltrazioni d'acqua, alberi e rami caduti. Siamo a metà giugno ma, nonostante le temperature abbiano ormai raggiunto i 30 gradi, l'estate sembra ancora lontana. Il maltempo andrà avanti anche nel resto della settimana, almeno fino a giovedì, mentre nel corso del weekend dovrebbe tornare il sole.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 13 giugno

Oggi, martedì 13 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo fortemente instabile. Già a partire da stanotte ci saranno i temporali, che imperverseranno per l'intero arco della giornata, dal mattino e nel pomeriggio, con una breve pausa di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 20 e massime di 25 gradi. Le pioggie saranno moderate e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Sul resto del territorio del Lazio le previsioni del meteo registrano tempo fortemente instabile, con pioggia e temporali su tutti i capoluoghi di provincia. Sul fronte delle temperature avremo minime di 18 e massime di 23 gradi su Frosinone, oscilleranno tra minime di 21 e massime di 25 gradi su Latina, tra 15 e 20 gradi su Rieti e Viterbo.