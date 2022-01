Previsioni meteo Roma e Lazio 13 gennaio: sole splendente ma temperature vicine allo zero Oggi, giovedì 13 gennaio, il sole sarà splendente per tutta la giornata, ma il clima rimarrà rigido con temperature anche sotto lo zero in alcune zone del Lazio.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, sarà una giornata serena ma caratterizzata dal clima freddo e pungente. Dopo la nevicata della scorsa notte che ha imbiancato la capitale, il termometro torna ad avvicinarsi allo zero e, in alcune zone della regione, a scendere di alcuni gradi. Il freddo rimarrà la caratteristica principale di oggi, giovedì 13 gennaio, e dei prossimi giorni che verranno. Secondo quanto riportato da Meteo 3B, lo zero termico si attesterà a 1675m, mentre "i venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest". A differenza dei giorni passati, non sono previste allerte meteo.

Meteo Roma e Lazio: clima rigido ma bel tempo

Il sole splenderà in tutta la giornata a Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo. Nella capitale la temperatura minima sarà di un grado, mentre la massima si attesterà sugli 11 gradi. Clima sereno, senza nuvole e assenza di piogge: così si configurerà non solo la giornata di oggi, ma anche quelle a venire. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata. Temperature più rigide a Frosinone, dove il termometro scenderà fino a -2 gradi, mentre la massima arriverà a 9. Anche qui, non sono previste piogge. Termometro compreso tra 1 e 11 gradi a Latina, dove i venti saranno deboli per tutto il giorno. Clima più rigido, come al solito, a Rieti e Viterbo, dove le minime scenderanno fino a -2/-3 gradi sotto lo zero, mentre le massime si attesteranno fino a 5/6 gradi. Il bel tempo continuerà anche nei prossimi giorni, mentre le temperature rimarranno pressoché invariate.