Previsioni meteo Roma e Lazio 12 gennaio: temperature sotto lo 0, deboli nevicate nella notte Deboli nevicate nella notte a Viterbo, dove le temperature sono scese sotto lo zero. Freddo in tutte le altre zone del Lazio.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi a Roma e nelle altre province del Lazio sarà una giornata dal clima sereno ma dalle temperature rigide. Le massime non supereranno i dieci/undici gradi solo in alcune zone, mentre in altre – come Rieti e Viterbo, da sempre le province più fredde del Lazio – non andranno oltre i cinque/sei gradi. Migliora la situazione vento: se nella giornata di ieri i venti hanno soffiato fortissimi, tanto che era stata diramata un'allerta meteo dalla Protezione civile per burrasca e forte burrasca sui rilievi appenninici e lungo le coste. I venti forti hanno continuato a soffiare durante la notte, e continueranno ancora in alcune zone del Lazio: ma tendenzialmente saranno di minore intensità, passando da forti a moderati.

Meteo Roma e Lazio: pioggia e neve nella notte

In particolare oggi, mercoledì 12 gennaio, a Roma il clima sarà piacevole e sereno, anche se le temperature non saranno molto miti. La massima salirà fino a 11 gradi, mentre la minima si attesterà sui 2: un picco molto basso che la capitale non toccava da diversi i giorni. I venti si sono calmati durante la notte e l'intensità è passata da forte a moderata. C'è rischio di lievi precipitazioni tra le 4 e le 7 del mattino. Situazione molto simile a quella di Roma a Frosinone, con temperature comprese tra 1 e 10 gradi, e anche a Latina, dove la minima sarà più alta, arrivando a 4 gradi. Anche a Latina sono previste piogge tra le 4 e le 7 mattino. Freddo a Rieti dove la minima andrà sotto lo zero fino a segnare -2 gradi, mentre la massima non andrà oltre i sei. Piogge leggere cadranno anche qui tra le 4 e le 7 del mattino. Temperature sotto lo zero anche a Viterbo, dove il termometro arriverà a segnare -2 gradi e 5 di massima, con qualche fiocco di neve che cadrà nella notte.