Previsioni meteo Roma e Lazio 12 febbraio: freddo e temporali, crollano le temperature

Giornata all'insegna del mal tempo quella che si apre oggi nel Lazio mercoledì 12 febbraio. Innanzitutto bisogna ricordare che la Regione ha diramato un bollettino di allerta meteo che parte da questa mattina ed è valido per le successive 18-24 ore, e che prevede "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori settentrionali con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati". La giornata di oggi, quindi, sarà caratterizzata da una forte ondata di maltempo che colpirà tutta la regione, con forti piogge, cielo nuvoloso e temperature molto più basse rispetto a quelle che si sono avute nei giorni scorsi.

Nello specifico, a Roma le temperature saranno comprese tra dieci e tredici gradi, con precipitazioni consistenti soprattutto nel pomeriggio. Il cielo sarà nuvoloso, così come in tutta la regione. A Frosinone anche temperature molto basse, comprese tra sei e dodici gradi, mentre a Latina le minime saranno a nove gradi e la massima non salirà oltre i quattordici, con piogge nel pomeriggio. A Rieti le temperature saranno comprese tra sette e dodici gradi, mentre a Viterbo tra sei e dieci gradi. Come detto, per oggi è stato diramato un bollettino di allerta meteo, non è escluso quindi che si possano verificare danni e disagi a causa delle piogge intense.

A differenza dei giorni scorsi, le temperature adesso cominceranno a calare, andando ad avvicinarsi anche allo zero, soprattutto nel fine settimana. Le piogge continueranno a cadere anche nei prossimi giorni, con i temporali più forti attesi per la giornata di venerdì. Il bel tempo dovrebbe tornare a partire dalla domenica.