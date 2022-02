Previsioni meteo Roma e Lazio 12 e 13 febbraio: sole nel weekend di San Valentino Sole e temperature miti sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 12 e domenica 13 febbraio. Il weekend di San Valentino sarà all’insegna del bel tempo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 12 febbraio, registrano tempo bello, con cielo sereno e sole. Il quadro meterologico si manterrà ancora bello nel weekend, per poi lasciare spazio alle piogge, con la perturbazione di San Valentino, che lunedì raggiunerà anche Roma e il Lazio. Godiamoci questo fine settimana di sole e temperature miti, perché come annunciano gli esperti de IlMeteo.it, la situazione vedrà dei cambiamenti ormai prossimi. Già a partire dal 14 febbraio sono infatti previsti temporali e piogge, con il ritrono improvviso del maltempo, che la farà da padrone. Una perturbazione che arriverà sul Bacino del Mediterraneo, grazie da venti meridionali e con un'ondata di aria molto fredda. Tuttavia le piogge non dureranno a lungo e in settimana si prevede già il ritorno del sole. Le temperature resteranno stabili o subiranno un lieve calo, ma comunque le minime si manterranno sl di sopra dello zero.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 12 febbraio

Oggi, sabato 12 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e soleggiato per l'intero arco della giornata. Nel dettaglio sulla Capitale ci sarà cielo sereno di notte e al mattino, cielo poco nuvoloso di pomeriggio e con nubi sparse di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 6 e massime di 15 gradi centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, con cielo sereno su Viterbo e poco nuvoloso su Latina, Rieti e Frosinone. Le minime registreranno 2 gradi centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 13 febbraio

Per il weekend di sabato 12 e domenica 13 febbraio le previsioni del meteo a Roma registrano ancora tempo bello. Sulla Capitale il cielo si velerà di nubi sparse, ma innocue. Le precipitazioni infatti, almeno fino a domenica saranno assenti e il tempo si manterrà ancora stabile. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 8 e massime di 14 gradi centigradi. Sul resto del Lazio cielo poco nuvoloso e con nubi sparse, valori stabili.