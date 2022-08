Previsioni meteo Roma e Lazio 12 agosto: temperature in calo, arrivano i temporali Attesi temporali in serata in alcune zone del Lazio, soprattutto a Rieti e Frosinone. Temperature in calo, con massime di trentuno gradi.

A cura di Redazione Meteo

Foto di Valeria Ciardulli

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata caratterizzata da piogge e temporali che cadranno in alcune zone della regione. Soprattutto in serata sono attese precipitazioni, che saranno intense nelle zone di Rieti e Frosinone.

Le temperature, rispetto a qualche giorno fa, sono nettamente in calo. I termometri si attesteranno tutti più o meno sui trenta gradi, e le piogge contribuiranno a rinfrescare l'aria, rendendo la giornata meno afosa del previsto. I venti soffieranno tra deboli e moderati in tutta la regione, piogge sono attese soprattutto a Rieti e Frosinone. Anche a Roma, Latina e Viterbo c'è però la possibilità di precipitazioni leggere, soprattutto in serata.

I termometri non dovrebbero superare i trentuno gradi a Roma, la provincia più calda di tutto il Lazio, mentre nelle altre province le temperature arriveranno anche a ventotto gradi. Nonostante l'abbassamento delle temperature, è comunque consigliabile non uscire di casa nelle ore in cui farà più caldo. Il picco, in genere, è previsto per le 14, orario in cui si consiglia di rimanere a casa e non uscire.

La situazione è destinata a cambiare nei prossimi giorni. A metà della prossima settimana è previsto un rialzo delle temperature, che arriveranno anche a trentasette gradi- Nei prossimi giorni però, continueremo ad avere termometri che si attesteranno sui trenta gradi, rendendo le giornate più fresche e gradevoli. Agosto però sta per entrare nel vivo, e con esso torneranno inevitabilmente le temperature più alte. A differenza di oggi, nei prossimi giorni non sono attese piogge e temporali, né ondate di maltempo.