Previsioni meteo Roma e Lazio 11 settembre: termometri sfiorano i trenta gradi Ultime giornate di sole e caldo nel Lazio prima che un ciclone di aria fredda faccia crollare le temperature. Oggi sole e caldo, con cieli sereni e assenza di piogge.

A cura di Redazione Meteo

Continuano ad abbassarsi le temperature nel Lazio. Oggi, mercoledì 11 settembre, sarà uno degli ultimi giorni il cui il termometro arriverà a sfiorare i trenta gradi. A partire da giovedì, infatti, ci sarà un brusco calo dei termometri, con le massime che scenderanno addirittura a ventuno gradi in certe zone della regione. Nella giornata di giovedì inoltre, sono previste piogge, mentre a partire dall'inizio della prossima settimana in alcune province sono attesi temporali molto forti.

La giornata di oggi però, prevede cielo sereno con pochi annuvolamenti durante la giornata, con temperature massime che, nelle ore più calde, saranno comprese tra ventisette e ventinove gradi. Non sono previste, almeno per ora, piogge. In particolare a Roma avremo le minime a diciotto gradi e le massime a ventinove, mentre a Frosinone la massima non supererà i ventisette gradi. A Latina il termometro oscillerà tra venti e ventotto gradi mentre a Rieti e Viterbo, come al solito, le temperature saranno più rigide. A Rieti saranno comprese tra quattordici e ventisei gradi, mentre a Viterbo tra quindici e ventotto gradi.

Come detto, le cose cambieranno a partire da giovedì, quando sulla regione – e sul resto d'Italia – arriverà un ciclone di aria fredda che farà crollare le temperature. Questo cambiamento porterà con sé non solo un clima più rigido, ma anche piogge e temporali, soprattutto a partire dalla prossima settimana, quando sono previste forti precipitazioni. Da capire l'intensità di questi fenomeni, che nei giorni scorsi hanno raggiunto livelli molto intensi, e che hanno causato seri disagi.