Previsioni meteo Roma e Lazio 11 giugno: sole e temperature fino a 33 gradi Sole e caldo e temperature fino a massime di 33 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 11 giugno.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 11 giugno registrano sole e temperature fino a 33 gradi. I valori sono di nuovo in aumento e il weekend di metà giugno si preannuncia all'insegna del bel tempo. L'anticiclone Scipione sta tornando ad avere la meglio sul Bacino del Mediterraneo, con la perdita di presa da parte del ciclone che nei giorni scorsi ha fatto abbassare la colonnina di mercurio di diversi gradi, facendoci ripiombare in un clima tipicamente autunnale, con pioggia, vento di burrasca e temporali, che hanno messo in pausa l'estate. Nel fine settimana torna il caldo, con i valori che supereranno nuovamente i 30 gradi. Un'occasione da non perdere per gite fuori porta e giornate al mare. A partire dalla prossima settimana arriverà l'anticiclone, che farà ulteriormente alzare le temperature, mentre dal 19 giugno, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, dobbiamo attenderci una nuova battuta d'arresto, con il ritorno del maltempo e ancora piogge.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 11 giugno

Oggi, sabato 11 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno per l'intero arco della giornata, durante la notte, dal mattino fino a sera. Le precipitazioni saranno assenti, il vento soffierà moderato e le temperature oscilleranno tra minime di 17 e massime di 33 gradi. Cielo sereno e sole anche sul resto dei capoluoghi di provincia della regione, con massime che arriveranno a 31 gradi su Frosinone, 30 su Latina, 28 su Rieti e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello, con cielo sereno, sole e caldo. Sia nella Capitale che nel resto dei capoluoghi di provincia il tempo sarà stabile e soleggiato per l'intero arco della giornata, senza particoalri variazioni. Per le massime Roma è a 33 gradi, Frosinone e Latina a 31, Virterbo e Rieti a 28.