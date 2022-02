Previsioni meteo Roma e Lazio 11 febbraio: sole e aria di primavera Tempo bello e sole e temperature ancora al di sopra della media stagionale sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 11 febbraio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 11 febbraio, registrano cielo sereno e sole, con temperature che oscilleranno tra minime di 6 e massime di 14 gradi centigradi. Il tempo resterà ancora bello e si preannuncia un weekend all'insegna della stabilità e dei valori miti, decisamente al di sopra della media stagionale, considerando che è febbraio e siamo in inverno. L'aspetto sul quale riflettere riguarda le precipitazioni: piove poco o per niente. La prossima settimana gli esperti de Il Meteo.it annunciano un inizio con tempo bello, ma a partire da martedì torneranno pioggia e temporali, mentre i valori si manterranno ancora stabili, senza registrare particolari variazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 11 febbraio

Oggi, venerdì 11 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello, con cielo sereno e sole e valori decisamente miti. Nel dettaglio sulla Capitale il sole brillerà indisturbato per l'intero arco della giornata, con qualche lieve e innocuo annuvolamento di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 6 e massime di 14 gradi centigradi e il vento soffierà da debole a moderato. Tempo bello anche nel resto del Lazio, con cielo poco nuvoloso. Le temperature anche negli altri capoluoghi di provincia saranno piuttosto alte, fino ai 15 gradi centigradi nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 12 e domenica 13 febbraio

Il weekend di sabato 12 e domenica 13 febbraio sarà all'insegna del bel tempo, con cielo sereno e sole, un'occasione per godersi il fine settimana all'aperto, concedendosi passeggiate in città, nei parchi e per il centro storico, gite fuori porta, oppure qualche ora al mare. Sabato 12 febbraio a Roma brillerà il sole coperto da poche nubi e vento debole. Nel resto del Lazio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Domenica 13 febbraio ancora sole, con un leggero calo delle temperature. A Roma le massime toccheranno lo stesso i 14 gradi centigradi, mentre a Viterbo e Rieti, dove comunque il tempo si manterrà bello, le minime raggiungeranno lo zero nelle ore più fredde, di notte e al mattino presto.