Previsioni meteo Roma e Lazio 10 novembre: forte pioggia, vento e temporali Pioggia, forte vento e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 10 novembre. Le temperature sono in calo e continua ad imperversare il maltempo.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 10 novembre, registrano pioggia, forte vento e temporali. Continua l'ondata di maltempo sulla nostra regione, con temperature in calo in questa giornata di allerta meteo. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it un'ampia circolazione ciclonica tra Regno Unito dall'Islanda crea correnti oceaniche instabili. Una perturbazione atlantica interessa la nostra regione, la giornata è contraddistinta da una mattinata con cielo coperto e piovaschi sparsi, nel pomeriggio ci sono rovesci o temporali sui settori interni e meridionali, tende a migliorare altrove. Anche le minime sono in aumento. Breve pausa al maltempo sabato, con il sole che torna a brillare sulla Capitale e sul Lazio, poi nuove piogge in vista per la giornata di domenica. La prossima settimana il tempo dovrebbe migliorare.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 10 novembre

Oggi, venerdì 10 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo temporali di notte con pioggia forte, fino a 10 millimetri, nubi sparse al mattino con precipitazioni deboli, moderate nel corso del pomeriggio e ancora abbondanti di sera, fino a 7 millimetri. Le temperature in città oscillano tra minime di 15 e massime di 18 gradi e il vento soffia moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Maltempo anche sul resto del Lazio per venerdì 10 novembre: pioggia su Frosinone, pioggia alternata a schiarite su Latina, temporali su Rieti, temporali alternati a schiarite su Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo minime di 13 e massime di 17 gradi a Frosinone, tra 15 e 19 gradi a Latina, tra 11 e 13 gradi a Rieti tra 11 e 14 gradi a Viterbo.