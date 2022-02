Previsioni meteo Roma e Lazio 10 febbraio: sole e caldo, termometri sfiorano i 20 gradi Temperature alte oggi a Roma e nel Lazio, dove il termometro arriverà anche a 18 gradi nelle ore più calde della giornata.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata molto calda quella che si apre oggi, giovedì 10 febbraio, a Roma e nelle altre province del Lazio. Se nella capitale il termometro arriverà a 17 gradi, a Frosinone la temperatura massima farà registrare nelle ore più calde della giornata un picco di 18 gradi, il più alto di questi giorni di caldo anomalo e clima praticamente primaverile. A Rieti, invece, le minime scenderanno sotto lo zero, arrivando addirittura a -3 gradi. Ma le massime saranno particolarmente alte, arrivando a 16 gradi. 15 gradi sono invece previsti a Latina e Viterbo. Insomma, il clima nel Lazio oggi sarà segnato dal cielo sereno, dall'assenza di precipitazioni e dai venti che soffieranno tra deboli e moderati. E, ovviamente, dalle temperature che sfiorano i 20 gradi.

A Roma cieli tersi e temperature a 17 gradi

Secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, a Roma è previsto "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3445m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente". Anche nei prossimi giorni la situazione rimarrà più o meno invariata, con massime che si attesteranno sui 17 gradi in tutta la regione, assenza di piogge e cieli sereni. Le cose cambieranno però tra domenica e lunedì: le temperature, infatti, sono destinate ad abbassarsi, e nel weekend sono previste piogge che porteranno su tutto il Lazio una forte ondata di maltempo.