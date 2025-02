video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 10 febbraio: clima mite e cielo nuvoloso La giornata di oggi, lunedì 10 febbraio, sarà caratterizzata da temperature abbastanza alte – sui quindici gradi – cielo nuvoloso e assenza di piogge.

A cura di Redazione Meteo

Dopo l'ondata di maltempo che nel fine settimana – soprattutto nella giornata di sabato – si è abbattuta sulla regione, possiamo dire che, oggi e almeno per i prossimi giorni, il meteo darà una tregua. Le giornate nella regione saranno caratterizzate da un clima molto mite, con massime abbastanza alte – in genere sui quindici gradi – dal cielo un po' nuvoloso e dall'assenza di piogge. Un clima quasi primaverile, e che non avrà nulla a che vedere con le temperature rigide che si sono avute nei giorni scorsi.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 10 febbraio

Andiamo a vedere la situazione più nello specifico per la giornata di oggi, lunedì 10 febbraio. A Roma le minime saranno molto alte, sui nove gradi, mentre la massima si attesterà sui quindici nelle ore più calde. Non sono previste piogge e il cielo sarà leggermente nuvoloso. Anche a Frosinone la situazione sarà molto simile, con temperature tra quattro e quindici e gradi, mentre a Latina la minima sarà di sei gradi e la massima di quindici. Situazione molto simile anche a Rieti e Viterbo: nel reatino le minime scenderanno fino a tre gradi, mentre le massime saranno sui quattordici, mentre nella Tuscia la minima sarà di quattro gradi e la massima salirà fino a quattordici.

Una settimana di cielo nuvoloso

In generale per tutta la settimana il cielo sarà nuvoloso ma, almeno per il momento, non sono previsti cambiamenti repentini con rischio di piogge o temporali. Chiaramente, data l'imprevedibilità del meteo, non è detto che le cose non possano cambiare nei prossimi giorni, portando una nuova ondata di maltempo. Le temperature però, dovrebbero comunque rimanere alte e avvicinarsi sempre di più ai venti gradi.