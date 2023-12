Previsioni meteo Roma e Lazio 10 dicembre: sole e massime fino a 17 gradi Temperature miti e cielo sereno oggi in tutto il Lazio, con le massime che arriveranno fino a 17 gradi. Piogge sono previste in giornata solo a Rieti.

A cura di Natascia Grbic

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata caratterizzata dalle temperature abbastanza alte (con massime che arriveranno fino a diciassette gradi) e dal cielo soleggiato. Unica eccezione Rieti, dove alcune piogge sono attese nel corso delle giornata, anche se non avranno una forte intensità. Le condizioni meteo rimarranno simili anche nei prossimi giorni, con il termometro che non arriverà mai a toccare temperature troppo rigide.

Partiamo da Roma: nella capitale la temperatura minima sarà di undici gradi, mentre la massima salirà fino a diciassette gradi nelle ore più calde. Il cielo sarà sereno e senza nuvole per tutto il giorno, mentre i venti soffieranno moderati. Anche nei prossimi giorni la situazione rimarrà praticamente uguale e non ci saranno particolari variazioni di temperatura.

Temperature tra sei e quindici gradi, ma con qualche nuvola in più nel cielo, a Frosinone. Qualche goccia di pioggia cadrà nella notte, ma già alle 7 del mattino le precipitazioni cesseranno per lasciare posto al cielo sereno.

Anche a Latina le temperature saranno gradevoli, con la minima che non scenderà sotto i sette gradi e la massima che non salirà oltre i diciassette gradi. Il cielo sarà terso e i venti soffieranno moderati per tutto il giorno.

A Rieti invece il clima sarà un po' più rigido, con piogge leggere che cadranno in alcune ore della giornata. Le temperature minime scenderanno fino a quattro gradi, mentre le massime non saliranno sopra i tredici gradi. I venti soffieranno moderati la mattina e deboli nel pomeriggio.

A Viterbo anche la temperatura minima sarà di quattro gradi, mentre la massima non salirà oltre i quattordici gradi. Il cielo sarà privo di nuvole e i venti soffieranno deboli.