Previsioni meteo Roma e Lazio 1 ottobre: temporali al mattino, poi torna il sereno Temporali e piogge al mattino sono previste praticamente in tutta la regione. A partire dal primo pomeriggio però, il cielo dovrebbe tornare sereno.

A cura di Redazione Meteo

Foto di Valeria Ciardulli

Si calma un pochino l'ondata di maltempo che in questi giorni si è abbattuta su Roma e sulle altre province del Lazio. Questa mattina, sabato primo ottobre, in alcune zone della regione ci saranno piogge e temporali, che dovrebbero però calmarsi già nelle prossime ore.

In particolare in tutte le città si avrà un calo di temperatura, con minime abbastanza alte (sui diciotto gradi) mentre le massime si attesteranno sui ventidue/ventitré gradi. C'è possibilità di precipitazioni leggere nel pomeriggio verso le 16, ma al momento sembra che il cielo sarà nuvoloso e che non ci saranno piogge.

A Roma in particolare piogge sono previste la mattina, ma poi dovrebbe tornare il sereno. Le temperature saranno comprese tra diciotto e ventitré gradi, il cielo al mattino sarà nuvoloso, mentre il pomeriggio, a partire dalle 17, sarà sereno. I venti soffieranno tra deboli e moderati.

Minime più basse a Frosinone, dove la mattina sono attese piogge. La temperature più basse arriveranno a sedici gradi, mentre la massima arriverà fino a ventitré. Dopo le piogge della mattina, anche a Frosinone tornerà il sereno.

Temperature più alte a Latina, dove la minima sarà di diciotto gradi e la massima di ventiquattro. Qui non sono previste piogge, mentre il cielo rimarrà nuvoloso per tutta la giornata. I venti soffieranno moderati.

A Rieti le temperature saranno comprese tra quattordici e diciannove gradi. Temporali sono attesi nel pomeriggio verso le 17, ma prima di allora e dopo il cielo tornerà sereno.

A Viterbo temperatura minima a quattordici gradi e massima a ventuno. Il cielo sarà nuvoloso tutta la giornata ma non sono previste piogge, almeno per il momento.