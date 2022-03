Previsioni meteo Roma e Lazio 1 marzo: temperature sotto lo zero e vento forte Nonostante il bel tempo, a Roma e nel Lazio questo primo marzo ci saranno temperature molto freddo che arriveranno decisamente sotto lo zero.

A cura di Redazione Meteo

Si abbassano le temperature a Roma e nelle altre regioni del Lazio. A Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo le temperature arriveranno addirittura sotto lo zero, continuando così sulla scia del clima rigido che da giorni attanaglia la regione. Secondo quanto riportato da Meteo 3B, nella capitale è previsto "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 978m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio forti e proverranno da Nord". Il clima sarà reso ancora più rigido dai venti forti che soffieranno, e che darà una tregua dal freddo solo nelle ore centrali della giornata.

Nel Lazio temperature sotto lo zero nonostante il bel tempo

A Frosinone il termometro arriverà a segnare -2 gradi sotto lo zero, mentre le massime arriveranno massimo a 9. La giornata sarà soleggiata, non sono previste piogge e i venti soffieranno perlopiù moderati per tutta la giornata. Temperature minime a zero anche nella provincia di Latina, dove le massime arriveranno invece a 11 gradi. Anche qui niente pioggia, cielo sereno e venti che soffieranno moderati per tutta la giornata. Temperature molto basse a Rieti, dove il termometro segnerà nelle ore più fredde -4 gradi, mentre la massima non supererà i 7. Non ci saranno piogge e il cielo sarà sereno per tutta la giornata. Anche a Viterbo il termometro scenderà a -3 gradi, mentre la massima si attesterà sui 7 gradi.