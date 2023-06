Previsioni meteo Roma e Lazio 1 giugno: cielo nuvoloso, temporali nel pomeriggio Continua il maltempo sul Lazio, con piogge e temporali in diverse zone della regione. Si salva Roma, dove le temperature arriveranno fino a 27 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Anche oggi, nel Lazio, continueranno a esserci piogge e temporali ma solo in alcune zone. A Rieti e Viterbo, durante il pomeriggio, sono previste abbondanti precipitazioni che cominceranno a cadere dalle 17 e proseguiranno più o meno fino alle 20. Le temperature saranno abbastanza alte e gradevoli nonostante il tempo non esattamente mite, anche se a Roma e Latina non sono previste piogge, ma solo cielo leggermente nuvoloso.

Nella città di Roma le temperature saranno comprese tra quindici e ventisette gradi. Il cielo sarà leggermente nuvoloso durante tutta la giornata, ma non sono previste piogge, nemmeno nei prossimi giorni.

Situazione simile a Frosinone, dove piogge leggere ci saranno durante il pomeriggio dalle 17 alle 20. Anche qui il cielo sarà nuvoloso, mentre il termometro oscillerà tra quattordici e venticinque gradi.

Cielo coperto e temperature tra tredici e venticinque gradi a Latina, dove però non sono previste piogge. I venti soffieranno tra deboli e moderati: la situazione meteo rimarrà pressoché invariata anche nei prossimi giorni.

Temporali sono invece previsti a Rieti nel pomeriggio. Le temperature qui saranno comprese tra tredici e ventitré gradi. Forti piogge e temporali cominceranno a cadere a partire dalle 14, per poi placarsi verso le 20 di sera. I venti saranno molto calmi.

La situazione sarà molto simile a Viterbo, con temperature tra tredici e ventiquattro gradi e temporali a partire dalle 14, che avranno il loro apice verso le 17 del pomeriggio, per poi continuare fino a sera. I venti saranno deboli e il cielo nuvoloso fino a sera, con qualche apertura la mattina.