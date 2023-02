Previsioni meteo Roma e Lazio 1 febbraio: temperature miti e cielo nuvoloso Cielo parzialmente nuvoloso nella giornata di oggi, mercoledì primo febbraio. Le temperature saranno miti, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati.

A cura di Natascia Grbic

Giornata dal clima sereno e piacevole in tutto il Lazio. A Roma e in tutte le altre province, il cielo sarà parzialmente nuvoloso ma solo a tratti durante alcune ore della giornata. mentre per il resto del tempo sarà soleggiato. Non sono previste piogge, né oggi né per il resto della settimana, mentre i venti soffieranno moderati per tutta la giornata. Rispetto alle scorse settimane, ci sarà un lieve aumento delle temperature, che nel caso della capitale arriveranno anche a quattordici gradi nelle ore più calde.

A Roma la caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con venti che soffieranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio. La temperatura più bassa della giornata si avrà alle 7 del mattino, mentre quella più alta alle ore 14, e sarà di quattordici gradi.

Anche a Frosinone il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature comprese tra uno e dodici gradi. La mattina il cielo sarà sostanzialmente sereno, mentre qualche nube potrà arrivare nel corso del pomeriggio. I venti soffieranno deboli tutto il giorno, non sono previste piogge.

Cielo nuvoloso a Latina, dove il termometro oscillerà tra cinque e quattordici gradi. I venti soffieranno deboli per tutto il giorno e non sono previste piogge.

Temperature minime più rigide a Rieti, con il termometro che arriverà a -2 gradi alle 7 del mattino. La massima non supererà i dieci gradi. I venti soffieranno deboli per tutta la giornata.

Cielo parzialmente nuvoloso a Viterbo, con la minima che arriverà a zero gradi, mentre la massima toccherà gli undici alle 14 del pomeriggio. I venti soffieranno deboli la mattina, mentre il pomeriggio saranno moderati.