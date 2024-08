video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 1 agosto: allarme caldo, bollino rosso in tutta la regione Afa oggi in tutto il Lazio, con temperature che arriveranno fino a 38 gradi. Record di caldo a Roma e Rieti, dove i termometri segneranno massime molto alte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Ancora caldo oggi nel Lazio. Le temperature sfioreranno i quaranta gradi, tanto che il ministero della Salute ha diramato un avviso di bollettino rosso per oggi, giovedì primo agosto. Le cose non miglioreranno nemmeno domani, con i termometri che continueranno a schizzare verso l'alto e le minime che non scenderanno sotto i venti gradi nemmeno in quelle che dovrebbero essere le ore più fresche.

A Roma in particolare oggi le temperature saranno comprese tra ventuno e trentotto gradi. A Frosinone minime a diciannove gradi e massime a trentasei gradi, e a Latina tra ventidue e trentaquattro gradi. Caldo a Rieti, dove le massime arriveranno a trentasette gradi, e le minime a diciannove, mentre a Viterbo il termometro oscillerà tra venti e trentasei gradi. In tutta la regione il cielo sarà privo di nuvole, con venti che soffieranno caldi e con media intensità. Non sono previste piogge, a differenza di altre regioni, dove invece sono attesi forti temporali. Per il momento sembra che il centro Italia non sia interessato dalle precipitazioni, che colpiranno invece altre zone.

La situazione non cambierà nemmeno domani, e non è ancora chiaro quando l'anticiclone africano allenterà un po' la presa sulla penisola. Per il momento continua l'ondata di caldo, con forti disagi per la popolazione. Soprattutto le persone più fragili rischiano di stare molto male a causa delle alte temperature, motivo per cui il ministero della Salute consiglia, almeno nelle ore più calde, di stare in aree fresche e climatizzate. E, ovviamente, evitare di uscire – a meno che non sia strettamente necessario – nelle ore più calde della giornata.